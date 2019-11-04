Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة بسمة وهبة ووفاء عامر في سب خالد يوسف لـ 16 نوفمبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:26 م
وفاء عامر وخالد يوسف
وفاء عامر وخالد يوسف
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 16 نوفمبر الجاري، للاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان المدعي بالحق المدني يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس برلماني من عدمه، وكلفت النيابة تنفيذه.

وكان المحامي أحمد بدوي، رفع دعوى قضائية رقم 18799 لسنة 2019 جنح الدقي، وكيلًا عن المخرج خالد يوسف، يختصم فيها قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة وفاء عامر، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.

واختصم المخرج خالد يوسف في دعواه بسمة عبد الجواد وهبة، وشهرتها بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع على قناة "القاهرة والناس"، ووفاء أحمد محمد عبدالغفار، الشهيرة بـ"وفاء عامر"، وطارق محمود عبدالفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومحمد عوض، معد البرنامج.

وأكد المخرج خالد يوسف، في دعواه أنه في رمضان الماضي، استضافت بسمة وهبة، الفنانة وفاء عامر، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.

وسألت بسمة وهبة الفنانة وفاء عامر عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والتي يظهر فيها المخرج خالد يوسف، وطلبت منها التعليق على قضية خالد يوسف.

فردت وفاء عامر خلال لقائها أنها تتمنى أن تكون تِلك الفيديوهات المنسوبة لخالد يوسف مُفبركة أو "فوتوشوب"، مضيفة أن الإنسان لا يرحم، والرحيم هو الله، في إشارة منها إلى أن رد الفعل على هذه القضية كان كبيرًا.

وأشارت "عامر" إلى أن خالد يوسف "سقط من نظرها" بعد اتهامه أخيرًا بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات، مضيفة: "كنت أشعر بجهلي أمام خالد يوسف، لكن الآن فيه حاجات كتيرة قوي وقعت من نظري".

وأضافت أنها حزينة جدًا على خالد يوسف الذي كانت تعتبره "رئيس جمهورية الإخراج"، كما أنها غاضبة منه جدًا لأنها لم تكن تتوقع ذلك منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مكر حواء .. أصلحت بوتاجازها من الصدأ وباعته بضعف سعره بخدعة

ما حكم أخذ المال من بنك ووضعه في آخر لـ فرق الفائدة | الإفتاء ترد | فيديو

بـ توب أسود.. مي سليم تشعل إنستجرام بجمالها

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

نجيب ساويرس يتولى منصب العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

مشهد خطير.. محمد إمام يصدم جمهوره بسبب فيلمه لص بغداد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

كيم كارداشيان تتحدث عن زيادة وزنها.. شاهد قبل وبعد

الداخلية: ضبط مصنع لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الهيروين بالجيزة .. صور