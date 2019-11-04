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أخبار البلد

أول ظهور تليفزيونى لـ أسما شريف منير بعد أزمة الشعراوي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:22 م
أسما شريف منير و
أسما شريف منير و الشيخ الشعراوي
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نبيل العدوى
يحل الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى ضيفين على برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، على قناة "ON E"، يوم الخميس المقبل.

ويتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمال شريف وزوجته الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، وكواليس قصة الحب وبداية التعارف، ثم الزواج الذي جمع بينهما.

برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما شريف منير، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

يبث اللقاء يوم الخميس المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري، على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وهو الظهور الأول لأسما بعد تعليقها الأخير على الشيخ الشعراوي والذى تراجعت عنه وحرصت على توضيحه بعد إثارة موجه من الغضب والجدل على وسائل التواصل الإجتماعى.
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