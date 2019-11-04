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ثقافة

معهد جوته يحتفل بيوم معلمي التاريخ المصري

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
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احتفل معهد جوته "المركز الثقافي الألماني "بالقاهرة بيوم معلمي التاريخ المصري السادس بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم المصرية تحت عنوان " مئوية ثورة ١٩١٩ ومرور ٣٠ عاما على سقوط سُوَر برلين عام ١٩٨٩".

وقد مثل الدكتور محمود عطية مستشار مادة الدراسات الاجتماعية بالقاهرة وزير التربية والتعليم، وشارك من توجيه الدراسات الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية ب عنايات على موجه عام الدراسات الاجتماعية والتاريخ بالإسكندرية وحياة شديد موجه عام مادة الدراسات الاجتماعية والتاريخ سابقا بالمحافظة ودكتورة أمينة فودة موجه ثانوى تاريخ إدارة شرق التعليمية .

وشارك بعض المشاركين في برنامج التأهيل بمعهد جوته، بالتعاون مع وزارة التعليم، ورشة عمل، حيث يتم تدريب عشرين معلم تاريخ في إطار برنامج التأهيل ليصبحوا هم أنفسهم مدربين، وسيقومون بتدريب مدرّسي التاريخ فيما يخص مناهج وطرق تدريس مادة التاريخ.

يتم تنظيم هذه الفعاليات أكاديمية التعليم بمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، إحدى مشروعات برنامج "الحوار والتقدم" الممول من وزارة الخارجية الألمانية، حيث تدعم أكاديمية التعليم بمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا جهود الإصلاح التي تتبناها وزارة التربية والتعليم المصرية وتهدف إلى إرساء بنى مدرسية فاعلة وقائمة على المشاركة، فضلًا عن تحسين جودة التعليم المدرسي.
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