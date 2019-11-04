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اقتصاد

المالية تعلن نتائج بيع سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:46 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
اعلنت وزارة المالية نتائج طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3.75 مليار جنيه، إذ وصل متوسط سعر الفائدة للاستحقاق الاول لـ 14.3% و الثاني بـ14.23%.

قالت الوزارة عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت، إن أقل سعر فائدة سجله سند خزانة 10 سبتمبر 2024 المستحق عن 5 سنوات، بلغ 14.2% و أعلي سعر بـ 14.35% بقيمة 2 مليار جنيه.

بينما بلغ أقل سعر فائدة لسند 10سبتمبر 2029 المستحق عن 10 سنوات ، لـ 14.12% وأعلي سعر بـ 14.3% بقيمة 1.75 مليار جنيه.

وتعتزم وزارة المالية الاقتراض عبر آلية أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة بقيمة 41.75 مليار جنيه علي مدار الأسبوع الجاري عبر 3 عطاءات أسبوعية؛ نجحت خلالها في طرحين بـ 21.75 مليار جنيه ، ليتبقي لها طرحا بـ18.75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.
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