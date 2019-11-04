استمرار فعاليات قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير 6" بدهب

واصلت اليوم الاثنين القافلة الطبية والبيطرية المتكاملة (جسور الخير 6) والتى أطلقتها جامعة المنصورة، فعالياتها بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.



أعلنت الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري والمدير الإداري للقافلة بأنه تم توقيع الكشف على (433) حالة في مختلف التخصصات الطبية، وتحويل (7) حالات ﻹجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من الصيدلية المرافقة للقافلة.



وأضافت ان القافلة البيطرية قامت على مدار اليوم بزيارة كل من العصلة ووادي قنى حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد (200) رأس من الماعز والأغنام، وعدد (60) من الجمال، وعدد (50) من الخيول فضلًا عن عدد (50) من الدواجن وعدد (5) حيوانات أليفة، وتم صرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المُصابة بالمجان.



أشارت الى أن أعضاء كل من القافلة الطبية والبيطرية قاموا بعمل ندوات توعوية وإلقاء محاضرات تثقيفية حيث قام كل من الدكتور أشرف أنور حسن جبريل الأستاذ بكلية طب الأسنان، والدكتورة وداد صابر شفيق المدرس بكلية التمريض بإلقاء محاضرة لطلاب مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية حول أهمية المحافظة على نظافة الأسنان وكيفية استخدام فرشاة الأسنان بطريقة صحيحة كما تم توزيع فرشاة أسنان ومعجون لكل طالب.



كما قام أعضاء القافلة البيطرية بتقديم إرشادات للأهالي من البدو حول كيفية التربية السليمة للماعز والأغنام في ظل الظروف الصحراوية الصعبة وقلة الأعلاف.



وعلى هامش فعاليات القافلة تم توزيع عدد من الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بمستشفى دهب، وذلك لإدخال البهجة على قلوبهم.