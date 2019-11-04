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أخبار البلد

ترامب لـ الرئيس السيسي: أهتم وأحرص على نجاح المفاوضات الثلاثية لسد النهضة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:48 م
الرئيس السيسى و ترامب
الرئيس السيسى و ترامب
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كتب محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول الاتصال بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف "راضي"، أنه خلال الاتصال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والتقدير للرئيس ترامب؛ على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، التي تجرى يوم ( 6 نوفمبر الجاري ) في واشنطن على مستوى وزراء خارجية ( مصر - السودان - أثيوبيا).

وأكد الرئيس ترامب اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات، وأنه شخصية سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات؛ تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
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