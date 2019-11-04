جمارك الدخان تفرج عن2.71 طن تبغ بـ21.3 مليون جنيه

أفرجت جمارك الدخان بالقاهرة برئاسة بـولا سـليمان ميـخائيل خـــلال أكتـــــوبر الماضي، جزئيا عن 168 شـــهادة ســـحب جــزئية بـ 13.303 ألف طـــرد بـــوزن إجـــمالى 2.71 كيلو طن بما يعادل 2705 طن و 542 كيلو جرام، بقيمة 21.3 مليون جنيه.



وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك، فإن إجمالي الحاويات الواردة للمنفذ الجمركي بلغت 174 حاوية دخان خام وردت بنظام الترانزيت وغير خالصة الرسوم بعدد 17.2 ألف طرد بوزن 3.3 كيلو طن بما يساوي "3263 طن و 918 كجم، بقيمة إيرادات محصلة بـ157.922 مليون جنيه.



بلغت جملة الرسوم الجمركية والضريبية المحصلة علي الرسائل الواردة بقيمة 21.3 مليون جنيه منها غرامات بـ155.511 ألف جنيه.



ووصلت الضرائب علي القيمة المضافة لـ134.2 مليون جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية بـ 1.52 مليون جنيه، ورسوم محصلة لصالح غرفة الدخان بـ758.07 ألف جنيه، ومصروفات إدارية وأخري بـ14.54 ألف جنيه.