لكل اسم حكاية.. قنا مدينة احتضنت النيل.. أطلق عليها العرب شابت وأقنى

لكل اسم حكاية .. تعددت المسميات التى أطلقت على محافظة قنا، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية عبر العصور والأزمنة المختلفة، فقد سماها الفراعنة "شابت" فيما أطلق عليها الإغريق مدينة "كينوبوليس" أما الرومان، فقد سموها" مكسيمات" وفى العصر القبطى سميت "قوته أو كوته" إلى أن سماها العرب "اقنى" ومنه اشتق اسمها الحالي قنا، وهو يعنى المحتضنة، أي المدينة التي احتضنت نهر النيل، من خلال موقعها المتميز على أطراف النيل.
شعار المحافظة تغير أكثر من مرة، آخرها مع بداية عام 2000، ويتكون الشعار الجديد من 3 رموز" النيل- بوابة معبد دندره- الترس" النيل هو شريان الحياة ويشير إلى وجود مساحات زراعية كبيرة، بوابة معبد دندرة دليل على وجود السياحة بالمحافظة متمثلة في معبد دندرة، والترس وهو يشير إلى المصانع الضخمة الموجودة بالمحافظة "الألومنيوم والسكر والغزال والنسيج والمناطق الصناعية".
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تعتبر محافظة قنا من محافظات جنوب الوادى بجمهورية مصر العربية التى يتوفر بها قدرلا يستهان به من المقومات الأساسية والضرورية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجد بها ثروات تعدينية وحاصلات زراعية وأراضي قابلة للاستصلاح والعديد من الأماكن والآثار السياحية علاوة على توفر القوى العاملة فى التخصصات المختلفة.
كانت مدينة قنا فى العصور الوسطى قاعدة يتبعها سبع قرى ولما ألغى نظام الكور وأنشئت الأقسام الإدارية الكبيرة، ضمت إلى الأعمال القوصية التى كانت قاعدتها قوص واستمرت حتى الحكم العثمانى والتى أصبحت فيه تابعة لولاية جرجا، وفى سنة 1826 قسمت ولاية جرجا إلى مأموريات فكانت قنا مقر المأمورية ولما قسمت البلاد إلى مديريات كانت قنا عاصمة لمديرية قنا أما فى نظام الحكم المحلى حينما استبدل بنظام المحافظات أصبحت قنا عاصمة المحافظة.
ووفقًا للبوابة الإلكترونية لمحافظة قنا، فإن مساحتها الكلية تبلغ 9565 كم 2 والمساحة المأهولة 1356 كم2، تنقسم إلى 9 مراكز وهم من الشمال إلى الجنوب "أبوتشت- فرشوط- نجع حمادى- دشنا- الوقف- قنا- قفط- قوص- نقادة"، ويبلغ عدد قراها الرئيسية 41 قرية، يتبعها 111 قرية، فيما يبلغ عدد العزب النجوع 1466، وتقع المحافظة ضمن اقليم جنوب الصعيد يحدها شمالًا محافظة سوهاج وجنوبًا محافظة الأقصر، وشرقًا محافظة البحر الأحمر، وغربًا محافظة الوادى الجديد، وهى من محافظات جنوب الصعيد على خط السكة الحديد وعلى مسافة 608 ك/م من القاهرة.
تحتفل المحافظة بعيدها القومى فى الثالث من شهر مارس من كل عام وهو يوم مشهود فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب قنا خاصة، حيث وقعت فيه معركة حربية وتطاحن فيها المواطنون مع جند فرنسا عند بلدة تقع على نهر النيل الخالد سميت ببلدة البارود نسبة لما جرى فى ذلك اليوم من أهوال حربية وصفها المؤرخ الجبرتى فى عجائب الآثار، ففى ذلك اليوم هاجم أبناء قنا جند فرنسا الذين كانوا على ركب أسطول حربي مكون من اثنى عشر سفينة حربية بينها سفينة القيادة" ايتاليا" التى كانت تخص نابليون ويقودها الأميرال "موراندى"، وعندما بلغت أخبار الهزيمة الساحقة مسامع نابليون حزن حزنا شديدًا واعتبرها أكبر هزيمة منى بها جيشه فى حملته على الوجه القبلى، كما توقع نابليون أن تكون هذه هى بداية تقلص النفوذ الفرنسى فى مصر.
شعار المحافظة تغير أكثر من مرة، آخرها مع بداية عام 2000، ويتكون الشعار الجديد من 3 رموز" النيل- بوابة معبد دندره- الترس" النيل هو شريان الحياة ويشير إلى وجود مساحات زراعية كبيرة، بوابة معبد دندرة دليل على وجود السياحة بالمحافظة متمثلة في معبد دندرة، والترس وهو يشير إلى المصانع الضخمة الموجودة بالمحافظة "الألومنيوم والسكر والغزال والنسيج والمناطق الصناعية".
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تعتبر محافظة قنا من محافظات جنوب الوادى بجمهورية مصر العربية التى يتوفر بها قدرلا يستهان به من المقومات الأساسية والضرورية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجد بها ثروات تعدينية وحاصلات زراعية وأراضي قابلة للاستصلاح والعديد من الأماكن والآثار السياحية علاوة على توفر القوى العاملة فى التخصصات المختلفة.
كانت مدينة قنا فى العصور الوسطى قاعدة يتبعها سبع قرى ولما ألغى نظام الكور وأنشئت الأقسام الإدارية الكبيرة، ضمت إلى الأعمال القوصية التى كانت قاعدتها قوص واستمرت حتى الحكم العثمانى والتى أصبحت فيه تابعة لولاية جرجا، وفى سنة 1826 قسمت ولاية جرجا إلى مأموريات فكانت قنا مقر المأمورية ولما قسمت البلاد إلى مديريات كانت قنا عاصمة لمديرية قنا أما فى نظام الحكم المحلى حينما استبدل بنظام المحافظات أصبحت قنا عاصمة المحافظة.
ووفقًا للبوابة الإلكترونية لمحافظة قنا، فإن مساحتها الكلية تبلغ 9565 كم 2 والمساحة المأهولة 1356 كم2، تنقسم إلى 9 مراكز وهم من الشمال إلى الجنوب "أبوتشت- فرشوط- نجع حمادى- دشنا- الوقف- قنا- قفط- قوص- نقادة"، ويبلغ عدد قراها الرئيسية 41 قرية، يتبعها 111 قرية، فيما يبلغ عدد العزب النجوع 1466، وتقع المحافظة ضمن اقليم جنوب الصعيد يحدها شمالًا محافظة سوهاج وجنوبًا محافظة الأقصر، وشرقًا محافظة البحر الأحمر، وغربًا محافظة الوادى الجديد، وهى من محافظات جنوب الصعيد على خط السكة الحديد وعلى مسافة 608 ك/م من القاهرة.
تحتفل المحافظة بعيدها القومى فى الثالث من شهر مارس من كل عام وهو يوم مشهود فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب قنا خاصة، حيث وقعت فيه معركة حربية وتطاحن فيها المواطنون مع جند فرنسا عند بلدة تقع على نهر النيل الخالد سميت ببلدة البارود نسبة لما جرى فى ذلك اليوم من أهوال حربية وصفها المؤرخ الجبرتى فى عجائب الآثار، ففى ذلك اليوم هاجم أبناء قنا جند فرنسا الذين كانوا على ركب أسطول حربي مكون من اثنى عشر سفينة حربية بينها سفينة القيادة" ايتاليا" التى كانت تخص نابليون ويقودها الأميرال "موراندى"، وعندما بلغت أخبار الهزيمة الساحقة مسامع نابليون حزن حزنا شديدًا واعتبرها أكبر هزيمة منى بها جيشه فى حملته على الوجه القبلى، كما توقع نابليون أن تكون هذه هى بداية تقلص النفوذ الفرنسى فى مصر.