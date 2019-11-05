مباحثات أمريكية سودانية على هامش اجتماع سد النهضة

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بوصول وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن برفقة وزير الري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لدول سد النهضة الذي دعت إليه الولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن تجري وزيرة الخارجية السودانية مباحثات مع المسؤولين بالخارجية الأمريكية، علي هامش اجتماعات سد النهضة المقررة في السادس من نوفمبر برعاية الولايات المتحدة وبحضور ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية،أن مباحثات الوزيرة السودانية ستتناول العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة وسبل تعزيزها.



كان البيت الأبيض قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يدعم المحادثات للتوصل إلى اتفاق دائم "يحترم الحقوق المتبادلة في مياه النيل".



وأكد الرئيس ترامب، أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات، وأنه شخصيا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات؛ تأكيدا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.