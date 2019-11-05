الأزمة تشتعل.. منتخب مصر يغادر إلى الإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

توجهت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى الإسكندرية من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لـ مواجهتى كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما فى إطار الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021.



وتحركت بعثة المنتخب دون وجود لاعبى بيراميدز بعد أن تمسك ديسابري المدير الفني ببقاء لاعبى بيراميدز مع الفريق حتى مجيء فترة التوقف الدولي "11 نوفمبر" نظرا لرغبته فى إقامة معسكر لـ بيراميدز استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



ويدرس البدرى استبعاد لاعبى بيراميدز من الانضمام لمعسكر المنتخب ردا على موقف ديسابر برفض رحيلهم قبل فترة التوقف، خاصة أن الفريق غير مرتبط بأى مباراة رسمية فى الوقت الحالى.



كان حسام البدرى أعلن ضم 7 لاعبين من بيراميدز وهم رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعبد وإسلام عيسى ومحمد فاروق.

