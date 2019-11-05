Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأزمة تشتعل.. منتخب مصر يغادر إلى الإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:55 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
Advertisements
عمرو الحلوانى - نور عادل
توجهت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى الإسكندرية من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لـ مواجهتى كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما فى إطار الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021.

وتحركت بعثة المنتخب دون وجود لاعبى بيراميدز بعد أن تمسك ديسابري المدير الفني ببقاء لاعبى بيراميدز مع الفريق حتى مجيء فترة التوقف الدولي "11 نوفمبر" نظرا لرغبته فى إقامة معسكر لـ بيراميدز استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويدرس البدرى استبعاد لاعبى بيراميدز من الانضمام لمعسكر المنتخب ردا على موقف ديسابر برفض رحيلهم قبل فترة التوقف، خاصة أن الفريق غير مرتبط بأى مباراة رسمية فى الوقت الحالى.

كان حسام البدرى أعلن ضم 7 لاعبين من بيراميدز وهم رجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله السعبد وإسلام عيسى ومحمد فاروق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البدرى VS أجيرى.. 12 وجها جديدا و11 ضحية ومحمد صلاح صداع في رأس الأثنين

حسام البدري يلغي مران المنتخب الأول لهذا السبب

مدرب بيراميدز يكشف سبب حضوره مباراة مصر وبتسوانا

كوكتيل مشاكل يحاصر استعدادات حسام البدري مع منتخب مصر.. تعرف عليها

منتخب مصر يستعد لـ كينيا وجزر القمر على مرحلتين.. اعرف السبب

32 لاعب.. تعرف علي قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكينيا وجزر القمر

ترشيحاتنا

نوع من البقوليات يقلل خطر الإصابة بالسرطان ويعالج هشاشة العظام

وظائف خالية في مصر اليوم.. الإنتاج الحربي تطلب عاملين في هذه التخصصات.. تفاصيل

مريض سلس البول والريح .. كيف يتطهر للصلاة والطواف

الأزمة تشتعل.. منتخب مصر يغادر إلى الإسكندرية بدون لاعبي بيراميدز

أولياء أمور طلاب التجريبيات: المدارس أهملت كتاب connect plus واشتريناه على الفاضي

الأعظم في ليفربول.. إنجاز ينتظر محمد صلاح أمام جينك بدوري أبطال أوروبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة