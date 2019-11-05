

⁃ تعد اللائحة السعودية الجديدة آلية عملية في إطار دور الدوله لتحقيق ما يسمي " الضبط العام " وفي ظل التعريفات الحديثة لمفهوم العقد الاجتماعي.

⁃ كان لدولة فرنسا ومحكمتها العليا السبق في تفعيل مفهوم الضبط الاجتماعي للحفاظ علي الذوق العام.

⁃ وما احوجنا لتفعيل هذا المفهوم في إطار ما بات يهدد الامن المجتمعي من اثار وتداعيات اثرت سلبا علي مفهوم الذوق العام.



⁃ وعلي هذا النهج فالمجال العام يفرض تفعيل ما يعرف باسم " مدونات السلوك " وخاصة لمقدمي الخدمة العامة للمواطنين والتي تحدد الواجبات والحقوق لكل طرف وبما يحافظ علي حقوق الجميع ويضمن الانصياع التام لحكم القانون .

⁃ أطلقت المملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية للذوق العام..⁃ اشتملت اللائحة أو المدونة علي تسع عشرة قاعدة سلوكية وتضمنت توقيع جزاءات او عقوبات مالية تراوحت من الف الي ثلاثة آلاف ريال للمخالف لها مع تشديد العقوبات في حالات تكرار المخالفة.⁃ تضمنت لائحة الذوق العام " ارتداء الأزياء غير المناسبة في الأماكن العامة ، ارتداء الأزياء المدون عليها عبارات تدعو الي العنصرية والكراهية ، كتابة العبارات المسيئة علي المرافق العامة ، إعاقة طريق اصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة ، استخدام الأنوار المبهرة في الطرق بصورة غير مناسبة .... ".