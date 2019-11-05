6 مشروعات عملاقة افتتحها الرئيس اليوم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة فى مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية.





واشتملت الافتتاحات على مصنع الدرفلة رقم 3 بشركة السويس للصلب، إضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى بجنوب سيناء ومجمع لتحلية مياه البحر بالعين السخنة ومصنع الرخام والجرانيت الجفجافة بوسط سيناء والرصيف البحرى بالعين السخنة وعدد من الطرق والشرايين المرورية الجديدة بالسويس وجنوب ووسط سيناء.





مصنع الدرفلة 3 بالسويس

تم إنشاء المصنع خلال عام واحد فقط بدلًا من ثلاثة أعوام وقد صمم المصنع بأعلى المعايير العالمية وبطاقة إنتاجية سنوية بإجمالى 1.4000.000 طن من أطوال حديد التسليح لتتكون منظومة صناعية متكاملة.





وأهمية الحديد المدرفل "حديد التسليح" ينبع في دعم مشروعات البناء والتعمير حيث يمثل من 10 لـ 12% من تكلفة تنفيذ المبانى والمنشأت، كما أن إنشاء هذا المصنع الثالث لدرفلة الحديد على مساحة 310 ألف متر مربع ، بطاقة إنتاجية 1,4 مليون طن سنويًا يزيد من الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح فى شركة السويس للصلب إلى 2,3 مليون طن سنويًا.





كما أتاح المصنع الجديد أكثر من 1000 فرصة عمل للعديد من مختلف مستويات التأهيل العلمى، وبإفتتاح مصنع الدرفلة الثالث أصبح مجمع مصانع شركة السويس للصلب يضم 11 مصنع.





المجمع الصناعي للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء

تم افتتاح المجمع الصناعي للرخام والجرانيت بمنطقة الجفجافة بوسط على مساحة 2 مليون متر مربع، لتتكون ملحمة إنشائية تجلت خلالها أعمال بناء المنطقة الصناعية لتشمل مجمعًا عملاقًا يضم هنجرًا للتصنيع على مساحة 30 ألف متر مربع ومنطقة تشوينات للمنتج النهائي، بالإضافة إلى منظومة إدارية متكاملة لتوفير الإحتياجات للعمالة بالمجمع، ويتم إستخدام المساحات الغير مستغلة في زراعة 150 فدانًا.





وإشاء مجمع مصانع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء وخدماته المختلفة تم على مساحة 2 مليون متر مربع بالتعاون مع شركة بدرينى الإيطالية والشركة الوطنية للمقاولات ويشتمل على مجموعة من المكونات الاساسية والتى تضم ثلاثة خطوط إنتاج لتشغيل الرخام ومصنع للتشغيلات الفنية بطاقة 2,5 مليون متر مسطح سنويًا.





بالإضافة إلى منطقة تخزين وتداول على مساحة 250 ألف متر مربع ومنطقة إدارية تضم المكاتب الإدارية والفنية وقاعات التدريب، وقد أتاح المشروع أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات وتعيين أغلبهم من أبناء سيناء ومدن القناة.





الرصيف البحرى بالعين السخنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء الرصيف البحرى بطول 3000 متر على ركائز عميقة تتضمن 3 مراسٍ بحرية لتراكى الناقلات اثنان بعمق مياه 19 مترا وآخر بعمق 15 مترا لتراكى ناقلات المنتجات البترولية العملاقة بأحجام تصل إلى 160 ألف طن.





وأهمية المشروع تكمن فى أنه يعد دعامة أساسية لتنفيذ إستراتيجية الدولة لأن تصبح مركزًا لوجيستيًا إقليميًا وعالميًا للطاقة، كذلك توفير التسهيلات اللازمة لإستقبال أكبر أحجام ناقلات المنتجات البترولية فى الأسطول العالمى، وإثراء مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتأمين مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.





مشاريع إسكان بجنوب سيناء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس 239 عمارة بإجمالى 3700 وحدة إسكان إجتماعى لتكون تجمعات سكنية جديدة يزيد الفرص التنموية على تلك البقعة الغالية من سيناء بنطاق مدن: "الطور - نوبيع - أبو زنيمة".





افتتاح عدد من المحاور المرورية الإستراتيجية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس طريق النفق – شرم الشيخ بطول 342 كم وإنشاء 2 محور عرضي يصل بين طريق السلام والطريق الدائرى بشرم الشيخ ليشكل بذلك نقلة حضارية لخدمة المناطق السياحية، كما تم افتتاح طريق الجدى كأحد أهم الطرق الطولية بسيناء والذى يمتد بطول 77 كيلومترًا وعرض 10 أمتار لتحقيق المزيد من التجمعات التنموية والعمرانية على أرض الفيروز، ولتتواصل الإنجازات.





ولتأمين وسرعة حركة النقل بين المحافظات تم افتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر فى المسافة بين نفق المشير وحتى طريق السويس الزعفرانة وهو طريق مزدوج بطول 37 كيلومترًا وعرض 8 أمتار، كما تم تطوير وصله أم قمر بطول 37 كيلومترا وعرض 13 م اتجاهين 3 حارات مرورية وجزيرة وسطى بعرض 20م وذلك للربط بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة الإسماعيلية.





كذلك تم تطوير طريق جنيفة من المركز الطبى العالمى إلى قناة السويس لتسهيل الحركة المرورية بطول 80 كيلومترا وبعرض 13 م 3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على كوبرى مشاة و3 عمل صناعى، وكذلك مشروع إنشاء كوبرى الجيش المصرى بمدخل محافظة السويس بإجمالى طول 700 مترًا وعرض 24 مترًا بثلاث حارات مرورية لكل إتجاه ويسهم فى القضاء على التكدس المرورى فى محيط مدخل مدينة السويس.





افتتاح محطتين لتحلية مياه البحر بالعين السخنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطتين لتحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة 136,000 لخدمة مجمع الأسمدة الفوسفاتية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.



