بعد ظهوره في مدرسة بـ كفر الشيخ.. ما هي أعراض الجديري وطرق العلاج والوقاية منه؟

قرار الغلق





وكان مسؤولو إدارة فوه التعليمية قرروا إغلاق مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بفوة لمدة 3 أيام، بسبب ظهور حالات إصابة بالجديري المائي بين صفوف التلاميذ.



مرض فيروسي



ويعرف جدري الماء أو الجديري المائي بأنه مرض فيروسي شديد العدوى شائع في الأطفال، ويسبب طفحا جلديا حادا و يمر عادةً دون أي مشاكل في مرحلة الطفولة، ويسببه الفيروس النطاقي الحماقي المسمى بـ ” فيروس فارسيلا VARICELLA”، ويتم نقل العدوى الفيروسية في الهواء من شخص لآخر عن طريق الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي للمريض أو عن طريق الاتصال المباشر بالحبيبات والفقاقيع الجلدية المائية الموجودة على جلد المريض والتي تحمل الفيروس.





مراحل العدوى





مراحل العدوي تبدأ خلال ثلاثة أيام تقريبًا قبل ظهور الطفح الجلدي وطوال فترة المرض إلى أن تكون البثور قشرة جافة، فيما تصل فترة حضانة المرض 10 إلى 20 يوما؛ و يكون الطفل بالفعل مصابا بالفيروس ولكن ليس مريضًا بعد؛ ثم يتحول الأمر من التقاط العدوى حتى تفشي المرض وظهور الأعراض.



أعراض الجديري



وكشف الدكتور محمد حسين، استشاري الاطفال، أن اعراض الجديري، تبدأ بأعراض خفيفة تشبه الزكام مع ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، و فقدان للشهية، واحتقان في البلعوم، وصداع وآلام متنوعة في الجسم، وتستمر الأعراض لمدة 2 لـ 3 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي، ويبدأ على الوجه والجسم، ثم ينتشر على فروة الرأس والأطراف.





وتابع "يبدأ الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء صغيرة تتطور إلى بثور ثم فقاقيع مائية مليئة بسائل، ثم بعد يوم أو يومين تنفجر وتجف وتكون قشرة جافة، مع حكة شديدة، وبعد الإصابة بالمرض يكتسب هؤلاء الأطفال وقاية من المرض طوال حياتهم لأن أجسادهم قامت بإنتاج الأجسام المضادة التي تكافح الفيروس".



طريقة العلاج





وكشف استشاري الاطفال انه لابد من عزل الطفل المصاب في المنزل طوال فترة المرض منعًا لانتشار العدوى، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية و تقليم الأظافر، حتي لا تلتهب الحبوب بفعل البكتيريا وتبقى آثار الندوب ظاهرة بعد الشفاء، ويصرف لهم مسكن خفيف، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، مع ضرورة تجنب إعطاء الأسبرين للأطفال المصابين بجديري الماء بسبب علاقته بمرض متلازمة راي (Reyes syndrome)، وتعالج الحكة بالمحاليل والكريمات الموضعية المضادة مثل الكلامين ويمكن استخدام أدوية مضادات الهيستامين ذات التأثير المهدئ".





أهمية التطعيم





وحول تطعيم الجديري أوضح ان من لم يحصل عليه بعد الولادة، لأنه لا يدخل ضمن برنامج التلقيح الإجباري، وبالتالي يعد اختياريا، ويعطي عن طريق الحقن تحت الجلد بقدر 0.5 مليلتر للجرعة، وسعره يصل الى 350 جنيها بمستشفيات الاطفال ومركز المصل واللقاح".



"ويمنع التطعيم حدوث المرض لأن التطعيم عبارة عن الفيروس ولكن تم إضعافه لذلك يعطي الجسم مناعة ضد الفيروس نفسه فيقوم الجسم بتكوين أجسام مضادة لمنع الجسم من الإصابة بالمرض مرة أخرى".. موضحا استشاري الاطفال.



غير إجباري





وحسب إدارة التطعيمات بفاكسيرا، فإن جرعات التطعيم للقاح الجديري المائي، يعطى اللقاح للأطفال بداية من سن 12 شهرا وهو يعطى على جرعتين الأولى فى سن 12 – 15 شهرا والثانية فى سن 4 – 6 سنوات، وإذا لم يأخذ الطفل لقاح الجديرى المائى فى هذه السن يمكن أن يأخذه فى سن 7 – 12 سنة ويكون جرعتين بينهما فترة لا تقل عن 3 شهور، والأطفال الأكبر من13 سنة الذين لم يأخذوا التطعيم يعطى لهم جرعتان يفصل بينهما فترة 4 أسابيع على الأقل، ولا توجد مضاعفات للقاح الجديرى المائى بشكل ملحوظ أو يحمل أى خطورة.



جدير بالذكر أن هناك حالات لا يجب أن تتناول التطعيم وهم، الاطفال الذين اجروا جراحة زرع النخاع، ومن يتناولون ادوية الكورتيزون، وأدوية مثبطات المناعة.



أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قراره بعدم إغلاق مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة في فوه، والتي رُصدت بها حالات إصابة بالجديري المائي، موضحا أنه بالتواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حول الأمر، أكدت أنه يجرى منح الطلاب حال إصابتهم بالجديري المائي 15 يومًا إجازة طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن الأمر لا يستدعي غلق المدرسة.