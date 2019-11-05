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رياضة

10 مباريات لـ ليفربول في شهر واحد| اعرف مواعيدها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:58 م
حسام الحارتي
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح أزمة كبيرة في الشهر المقبل.

ويستعد لاعبو ليفربول لخوض سلسلة من المباريات في شهر ديسمبر المقبل على فترات زمنية قصيرة للغاية والتي تسبب قلقا كبيرا للمدير الفني لليفربول يورجن كلوب.

ويخوض فريق ليفربول مواجهات شهر ديسمبر المقبل أمام كل من:

4 ديسمبر: ايفرتون
7 ديسمبر: بورنموث
10 ديسمبر: سالزبورج
14 ديسمبر: واتفورد
17 ديسمبر: استون فيلا
18 ديسمبر: كأس العالم للأندية
21 ديسمبر: كأس العالم للأندية
26 ديسمبر: ليستر سيتي
29 ديسمبر: ولفرهامبتون
2 يناير: شيفيلد يونايتد

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