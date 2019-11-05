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فن

Lose you to love me يحقق 113 مليون مشاهدة بعد أسبوعين .. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية lose you to love me للنجمة العالمية سيلينا جوميز 113 مليون مشاهدة بعد مرور اكثر من اسبوعين على طرحه.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية، عن أن كليب سيلينا جوميز تم تصويره بالكامل بهاتف آيفون وسط أجواء درامية بسبب موضوع الأغنية.

بعد مرور ساعات من طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose you to love me، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الاغنية من وحي اشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح البومي الاخير، أتمنى ان يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الامريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.
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