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رياضة

تعرف على وديات المقاولون العرب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:07 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حبيبة معتز
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المدير الفني، خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم علاوة على مشاركة المنتخب الأوليمبي لأمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي الذئاب مع منوف يوم السبت المقبل، في أولى الوديات ثم مواجهة طنطا الأربعاء المقبل، والمتحدة الأحد في الأسبوع التالي.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
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