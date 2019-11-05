فريق ايناكتس الأزهر يقود ثورة ريادة وتخطيط الأعمال في الجامعة

أعلن فريق ايناكتس الأزهر enactus Azhar Asyut التابع لمنظمة enactus العالمية والذي بدأ من شهر مايو لعام ٢٠١٨، انضمامه لبرنامج Future X المقدم من شركة EYouth وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.



وقال شريف سيد، الطالب بكلية الصيدلة، ومسئول الفريق، إن هذا الإنضمام يأتي استكمالا للرؤية التي يتبناها القائمين علي الفريق وهم: شريف سيد مصطفي-عمر خالد الصفتي - اسلام رمضان خليل بدعم من جامعة الأزهر-فرع أسيوط ممثلا عنها المشرف الاكاديمي الدكتور/جمال سلطان و نائب رئيس الجامعة لفرع اسيوط الدكتور محمود صديق والتي تتبلور في النهوض بأبناء الجامعة في مجال ريادة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتي تكون جامعة الأزهر كما عهدناها دائما المساهم الأكبر في عجلة التنمية الوطنية.



ويعتبر مشروع Future X يستهدف الشباب من سن ١٨ عام من جامعة الأزهر وخارجها بهدف تعليمهم كيفية بناء فكرة مشروع من البداية وحتى تطبيقها على أرض الواقع، فبمساعدة متخصصين وخبراء من شركة EYouth يقومون بتعليم الشباب عن أساسيات ريادة الأعمال وما يتطلبه من نموذج تخطيط الأعمال والفكر الإبداعي، كذلك أيضا ورش تعليمية في كيفية كتابة السيرة الذاتية ومهارات اجتياز مقابلات العمل باحترافية وكذلك التخطيط الوظيفي.



وعلى مدار ثلاث أيام يستمر هذا المشروع ويستكمل تعليم الشباب مهارات متعددة أيضا؛ مثل مهارات القيادة، مهارات التواصل و مهارات التقديم مستكملين عملهم بتعليم الشباب أكثر عن منصة العمل الرائدة LinkedIn و كيفية بدء مشروعهم على أرض الواقع و بدء عملهم الحر.



وقام فريق ايناكتس أزهر ببدء أول مرحلة من هذا المشروع في مدينة أسيوط وحقق نجاحا كبيرا.



واغتنم فريق ايناكتس أزهر منصات السوشيال ميديا للإعلان عن مشروع Future X و توصيل رؤيتهم للشباب وبالفعل قد نجحوا بهذا في أول مرحلة من مراحل المشروع الذي يعزم الفريق على أنه سيكون سبع مراحل أنهوا منها المرحلة الأولى في محافظة أسيوط بنجاح باهر والآن يستكملون عملهم في المرحلة الثانية في محافظتي أسيوط و القاهرة.



كما يعتزم الفريق أن تكون له مشروعات اخرى كبيرة مساهمة في مستقبل الشباب وأفكارهم وأيضا مشروعات ريادية على صعيد مصر بأكمله.