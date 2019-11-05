اتفاق الرياض لإنهاء الانقسام اليمني.. الرئيس السيسي: خطوة عظيمة.. الرئيس الأمريكي: بداية جيدة جدا.. وولي العهد السعودي: هدف سعودي لنصرة الشعب اليمني

*الحكومة اليمنية توقع اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي

*الرئيس السيسي: بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية *الرئيس الأمريكي: بداية جيدة جدا





وقعت الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، على اتفاق الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقسام في الشارع اليمني.





وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة الكامل لوحدة واستقرار اليمن، مشيرا إلى عمل السعودية على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية.





وأضاف ولي العهد السعودي خلال التوقيع على اتفاق الرياض بشأن اليمن أن هدف بلاده هو نصرة الشعب اليمني، والوصول إلى حل سياسي.





وتابع الأمير محمد بن سلمان: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".





فيما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.





وقال الرئيس خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تابعت بسعادة بالغة مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، وذلك برعاية كريمة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز،وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".





‏وتابع الرئيس: "ذلك الاتفاق يعد بمثابة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة".





فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بالبداية الجيدة، حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بداية جيدة للغاية، من فضل الجميع العمل بجد من أجل ايجاد اتفاق نهائي".





وينص اتفاق الرياض على هذه البنود:





* تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.





* إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.





* إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.





* الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.





* إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.





* توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.





* تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.





* مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب "المليشيا الحوثية الإرهابية".



