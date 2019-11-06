دبلوماسي أمريكي يعترف للكونجرس باستخدام ورقة المساعدات للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع بايدن ونجله

كشف سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند أنه أخبر مسئولا أوكرانيا بارزا أن بلاده على الأرجح لن تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة قيمتها 400 مليون دولار إذا لم تلتزم علانية بتحقيقات الفساد التي أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحها بحق منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن ونجله هانتر الذي كان يرأس إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا.



وفيما يعد تحولا عما جاء في شهادته للكونجرس الشهر الماضي ، بهذا الشأن، قال سوندلاند - في شهادة جديدة للكونجرس - أنه أصبح مقتنعا في بداية سبتمبر الماضي أن المساعدات العسكرية ولقاء ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض كانتا مرتبطتان بإعلان كييف التزامها بفتح تلك التحقيقات، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شهادة الدبلوماسي الأمريكي البارز المكتوبة في 4 صفحات، والتي نشرها الكونجرس الثلاثاء.



ووصفت الصحيفة، شهادة الدبلوماسي المُعين من ترامب بالـ"جوهرية"، لا سيما وأنه يعد شاهد محوريا في تحقيق العزل الذي بدأه مجلس النواب بحق ترامب، والذي يركز على مزاعم طلب الرئيس الأمريكي من دولة أجنبية التدخل في شأن داخلي بغرض التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة، كما أنها أول اعتراف من مسئول بارز على اتصال مباشر بترامب بجعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا مرهونة بالتحقيق بحق خصومه السياسيين.



وأشارت إلى أن الشهادة المشفوعة بالقسم تؤكد انخراطه في مقايضة مع أوكرانيا لم يعترف بها في السابق، كما لا يعترف بها ترامب حتى الآن.



وتعود بداية أزمة تحقيقات العزل ضد ترامب إلى شهر سبتمبر الماضي، حين كُشف عن تقدُّم أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" بشكوى للمفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكنسون تحمل معلومات حصل عليها من نحو ستة مسؤولين أمريكيين عبروا عن قلقهم من أن ترامب يستغل منصبه لطلب تدخل أوكرانيا سعيا لإعادة انتخابه لولاية جديدة في 2020.