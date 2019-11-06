Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر تنتظر منكم البطولة.. هاني أبوريدة يزور معسكر المنتخب الأولمبي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:15 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
حرص المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم علي زيارة معسكر المنتخب الأولمبي قبل ٤٨ ساعة من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، للشد من ازر اللاعبين.

وجه هاني أبوريدة كلمة قصيرة للاعبين مفادها أن مصر تنتظر منكم البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وهو أقل تعويض لإخفاق المنتخب الأول في بطولة الأمم الإفريقية للكبار.

وقال أبو ريدة إنه يعلم قوة المنتخبات المشاركة ولكن ثقته كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق الفوز مشددا علي ان هذا الجيل سيكون القوام الأساسي للمنتخب الوطني الأول مستقبلا.

وتحدث أبوريدة عن الأولمبياد وانه حلم كل لاعب سواء في السن الأولمبية أو تجاوزها وان الدورة الأولمبية من اكبر البطولات المصنفة داخل الفيفا وشدد علي ضرورة التحلي بالتركيز خلال الساعات القادمة والحرص علي أن تكون البداية قويه من أجل حسم الموقف مبكرا دون انتظار أي نتيجة أخرى.

وفي نهاية جلسته مع اللاعبين تمني أبوريدة التوفيق للجميع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البدري وشوقي غريب : مصلحة مصر في المقام الأول

18 ميدالية.. وزير الرياضة يهنئ منتخب التجديف بالفوز بلقب بطولة أفريقيا

اليوم.. الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية في أمم إفريقيا

مدير أمن السويس يزور معسكر المنتخب الأولمبي في السخنة

عبد الحفيظ يطمئن على رباعي المنتخب الأولمبي

جماهير عن بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.. مصر ستتأهل للأولمبياد.. فيديو

ترشيحاتنا

اخجلتموني.. أول تعليق من محسن صالح على اختياره رئيس لجنة التخطيط فى الأهلى

روسيا اليوم: استقالة رئيس الوزراء البريطاني من منصبه

وفاق وأخوة ومحبة.. تركي آل الشيخ يعلق على غلاف مجلة الأهلى

وفاة محمد الحلو.. شاهد.. جنازة مدرب الأسود من مسجد السيدة نفيسة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

أتشيموبنج لاعب الزمالك السابق يعود للدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد