مصر تنتظر منكم البطولة.. هاني أبوريدة يزور معسكر المنتخب الأولمبي

حرص المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم علي زيارة معسكر المنتخب الأولمبي قبل ٤٨ ساعة من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، للشد من ازر اللاعبين.



وجه هاني أبوريدة كلمة قصيرة للاعبين مفادها أن مصر تنتظر منكم البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وهو أقل تعويض لإخفاق المنتخب الأول في بطولة الأمم الإفريقية للكبار.



وقال أبو ريدة إنه يعلم قوة المنتخبات المشاركة ولكن ثقته كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين وقدرتهم علي تحقيق الفوز مشددا علي ان هذا الجيل سيكون القوام الأساسي للمنتخب الوطني الأول مستقبلا.



وتحدث أبوريدة عن الأولمبياد وانه حلم كل لاعب سواء في السن الأولمبية أو تجاوزها وان الدورة الأولمبية من اكبر البطولات المصنفة داخل الفيفا وشدد علي ضرورة التحلي بالتركيز خلال الساعات القادمة والحرص علي أن تكون البداية قويه من أجل حسم الموقف مبكرا دون انتظار أي نتيجة أخرى.



وفي نهاية جلسته مع اللاعبين تمني أبوريدة التوفيق للجميع.