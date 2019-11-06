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منوعات

هواوى باعت 37 نسخة من هاتفى Mate 20 و P30

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:25 م
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة هواوي الصينية العملاقة عن حجم مبيعاتها العملاق الذى تخطى 37 مليون نسخة من هاتفي Mate 20 و P30 فقط، فى مؤتمر الإتصال بالجيل الخامس 5G، الذى أقيم فى الصين.

وبحسب موقع gsmarena التقنى، أعلنت هواوي عن بيع 17 مليون نسخة من هاتف Mate 20، بينما تجاوزت مبيعات هواتف P30 أكثر من 20 مليون نسخة.

وبالعودة إلى 30 سبتمبر الماضى كانت قد كشفت الشركة عن أيقونتها الأحدث Mate 30، والذى باع 16 مليون نسخة أى أقل بـ 4 مليون نسخة.

يذكر أن المسؤولون الأمريكيون يستعدون لرفع الحظر التجاري على Huawei ، والذي قد يكون له آثار كبيرة على مبيعات Huawei Mate 30 و Mate 30 Pro، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وحتى الآن تعاني بعض الهواتف بسبب النقص في تطبيقات Google ، بما في ذلك خرائط Google و YouTube و Gmail وغيرها، نظرًا للحظر التجاري الأمريكي ، الذي يمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات المدرجة في القائمة السوداء، حيث لم تتمكن Huawei من تضمين متجر Google Play على أحدث الأجهزة.

وما سبق، يعني أن مالكي Mate 30 و Mate 30 Pro لن يتمكنوا من تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية مثل Netflix و Snapchat و Facebook والمزيد على هواتفهم المحمولة.

وتمتلك Huawei إصدارها من متجر Play Store ، والذي يُطلق عليه اسم معرض تطبيقات Huawei ، ولكن ليس لديها أي شيء التي تتمتع به Google.

ووفقًا لوزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في مقابلة مع بلومبرج ، فإن التراخيص التي تمكّن الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي من المقرر أن تصل قريبًا جدًا.
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