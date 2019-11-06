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رياضة

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:49 م
الأهلي والزمالك كرة
الأهلي والزمالك كرة السلة
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عمرو الحلواني
قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة حجب جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة عقب صافرة النهاية.

وترك مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ملف أزمة أحداث مباراة الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أمس بالصالة المغطاة الخاصة بالنادي الأهلي بالجزيرة فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة التى جرت بعد إطلاق نهاية المباراة والتى شهدت اشتباكات بين اللاعبين بسبب اللقطة التي قام بها "إيهاب أمين" لاعب الأهلى بتمرير الكرة بين أقدام لاعب الزمالك، وهو الأمر الذى لم يتقبله لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى وتحولت الصالة المغطاة إلى ساحة اشتباك بين اللاعبين، ولولا تدخل الأمن الخاص بالصالة لخرجت بكوارث عديدة.

وعلم " صدى البلد " أن لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تقوم خلال الوقت الحالى ، بفحص كل العوامل التى أدت إلى هذه المشاهد السيئة بين الفريقين عقب نهاية المباراة من أجل الوصول إلى أفضل القرارات الممكنة حول الأزمة ثم رفعها إلى مجلس الإدارة من أجل الإعلان عنها بشكل رسمي .

ويبحث اتحاد السلة توقيع عقوبات مغلظة على المخطئ فى أحداث المباراة بين الأهلى والزمالك حتى لا يتكرر هذا الموقف فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل السعى لانتظام مسابقات كرة السلة دون مشاكل أو أزمات قد تعطل من سير اللعبة فى الآونة القادمة.
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