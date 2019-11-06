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منوعات

بالفيديو والصور | أم غاضبة تواجه طفلا يزعج ابنها: هأقطع وشك

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:32 م
الأم الغاضبة
الأم الغاضبة
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وكالات
التنمر ظاهرة متنشرة في الغرب مثل الوباء، وعلى الرغم من المحاولات المضنية من الحكومات والمدارس لمواجهتها إلا أنها تستمر في الاستفحال.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأم تواجه طفلا يتنمر ويزعج ابنها، لدرجة أنها هددتها بتقطيع وجهه إربا.

وأظهر الفيديو، الذي صوره الطفل المتهم بالتنمر، وتم رفعه على موقع "تويتر"، قيام الأم الغاضبة بتحذير الطفل من عدم لمس ابنها مجددا، وقالت الأم: "هل تعرف من أنا، أنا أم الطفل".

وظلت الأم تصرخ في الطفل قائلة: "أتحداك أن تلمسه مجددا"، فرد عليها: "لن أفعل". وفي نهاية الفيديو بعد سلسلة من التحذيرات، سمع صوت الطفل يقول لها: "حسنا، توقفي عن الاقتراب مني".

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