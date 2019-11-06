كواليس لقاء تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.. تفاصيل

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في فيديو مباشر يجمع بينه وبين "حماصة" مشجع الأهلي المصاب، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للمارد الأحمر.





وخرج "الشيخ" على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك من خلال فيديو مباشر ، ليؤكد على أهمية الإطمئنان على صحة مؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.





وعلم "صدى البلد" أن مكتب المستشار تركي آل الشيخ تواصل مع أسرة حماصة في الخامسة من مساء اليوم ، ليحضروا لمكتب الشيخ في التاسعة مساء ، لمقابلة تركي آل الشيخ الذي رحب بهم وتعهد بتكفل كافة التكاليف المادية الخاصة بعلاجه ، تحت إشراف دكتور عبد المنعم، الطبيب الخاص له في لقاء قصير بين الطرفين ، ثم أخذوا الصور التذكارية.





وعلم "صدى البلد" أن مؤمن زكريا كان في ضيافة تركي آل الشيخ الذي حرص على الاطمئنان على صحته وتمنى له الشفاء العاجل .



