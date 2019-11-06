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رياضة

كواليس لقاء تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.. تفاصيل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:46 م
تركي آل الشيخ ومؤمن
تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا وحماصة
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محمد السعيد - إسماعيل محمود
ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في فيديو مباشر يجمع بينه وبين "حماصة" مشجع الأهلي المصاب، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للمارد الأحمر.

وخرج "الشيخ" على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك من خلال فيديو مباشر ، ليؤكد على أهمية الإطمئنان على صحة مؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.

وعلم "صدى البلد" أن مكتب المستشار تركي آل الشيخ تواصل مع أسرة حماصة في الخامسة من مساء اليوم ، ليحضروا لمكتب الشيخ في التاسعة مساء ، لمقابلة تركي آل الشيخ الذي رحب بهم وتعهد بتكفل كافة التكاليف المادية الخاصة بعلاجه ، تحت إشراف دكتور عبد المنعم، الطبيب الخاص له في لقاء قصير بين الطرفين ، ثم أخذوا الصور التذكارية.

وعلم "صدى البلد" أن مؤمن زكريا كان في ضيافة تركي آل الشيخ الذي حرص على الاطمئنان على صحته وتمنى له الشفاء العاجل .

يذكر أن مؤمن زكريا متوقف في الوقت الحالي عن ممارسة كرة القدم والتواجد في الملاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب مشكلة في الأعصاب، بينما تعرض حماصة لبتر في القدم ، وذلك خلال ذهابه لحضور مباراة كأس السوبر أمام نادي الزمالك في ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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