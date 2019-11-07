رانيا يوسف تنعى الفنان هيثم أحمد زكي.. شاهد

نعت الفنانة رانيا يوسف الفنان هيثم أحمد زكي ابن الفنان الراحل أحمد زكي الذي وافته المنية اليوم ولم يتبين حتى الآن سبب الوفاة.



ونشرت رانيا صورة للفنان هيثم أحمد زكي وعلقت "‏البقاء لله والدوام لله وفاة الفنان هيثم أحمد زكي ، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وانهالت التعليقات بالدعاء والترحم عليه وجاءت بين "‏‎البقاء لله وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته" و "‏‎الله يرحمه

بس ممكن اعرف مات ازى" و "‏‎لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

