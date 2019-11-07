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فن

في عيد ميلاده.. حقيقة انفصال مكسيم خليل عن زوجته

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
مكسيم خليل وزوجته
مكسيم خليل وزوجته
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان السورى مكسيم خليل بعيد ميلاده والذى استطاع ان يثبت نفسه بجدارة فى عالم التمثيل ساهم فى ذلك وسامته التي صنعت جزءا من نجوميته بخلاف موهبته. 

وقد انتشرت فى الايام القليلة الماضية شائعة انفصاله عن زوجته بعدما طلبت منه الطلاق بسبب خلافات بينهما. 

إلا أن مكسيم نفى كل هذه الأخبار، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" حيث نشر صورة تجمعه بزوجته وطفليهما وهم يبتسمون وأرفقها بتعليق قال فيه : "هنا.. يعيش الحب..أصنافًا..هنا المال هو البنون..هنا العشق المجنون.

هنا تجتمع ايجابيات الكون.. لتختزل الأوطان في وطن واحد.. وطن بسيط بلا غربة .. يتمنى أن يعيشه الآخرون.. (صباح الخير لأهل الخير)".
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