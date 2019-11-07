اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يزف بشرى سارة.. تركي آل شيخ يوجه رسالة غامضة.. الزمالك يحسم موقف كاسونجو

-مرتضى منصور يزف بشرى لجمهور الزمالك قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا







-الكاف يقرر غلق استاد القاهرة.. تفاصيل



أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر فتح باب القيد الأفريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل، موضحًا أن الزمالك احتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق بالقائمة الأفريقية، وأن الزمالك سيحصل على بطاقة "أوناجم" يوم 15 نوفمبر.





-الزمالك يحسم موقفه من عودة كاسونجو ويكشف اسم اللاعب البديل



قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، غلق استاد القاهرة ومنع إقامة أي تدريب عليه؛ من أجل إعداده لاستقبال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عاما الذي سيقام الجمعة يوم 8 نوفمبر المقبل.





-تهون كل الخيانات إلا واحدة.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل شيخ



كشفت الإعلامية شيما صابر، عن حقيقة عودة كابونجو كاسونجو نجم فريق الزمالك المعار لفريق الوداد المغربي إلى صفوف الفريق مرة أخرى أثناء فترة الانتقالات الشتوية.





-الحياة حلم يوقظنا منه الموت.. مدرب منتخب مصر ينعى هيثم أحمد زكي



وجه تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة جديدة غامضة لـ متابعيه، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تهون في عيني / جميع الخيانات إلا خيانة واحد.. واثق فيه !!!!!!".





-أول صورة لـ الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز ..صور



نعي محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الأول، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجئ.





-كواليس لقاء تركي آل الشيخ ومؤمن زكريا وحماصة مشجع الأهلي.. تفاصيل



اقتربت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التعاقد مع إحدى الشركات من أجل توريد كرة رسمية للدوري المصري الممتاز.





-الدوري السعودي.. النصر يفوز على الفيصلي ويضيق الخناق على الهلال في الصدارة



ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في فيديو مباشر يجمع بينه وبين "حماصة" مشجع الأهلي المصاب، ومؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للمارد الأحمر.

حقق فريق النصر فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي الفيصلي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".







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