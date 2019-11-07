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أخبار البلد

الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

وقال الرئيس السيسي- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية- " الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.

مع أطيب تمنياتى،،،وكل عام وأنتم بخير".
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