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أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
القوات المسلحة تحتفل
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي
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محمد إبراهيم
نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1441هـ حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم . 

وألقى فضيلة الدكتور الشحات العزازى من علماء الأزهر الشريف محاضرة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية ، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة .

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ.ح / رضا فاضل محمد مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات. 

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة .
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