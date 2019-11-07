حصاد الجولة الرابعة بدوري الأبطال.. تألق صلاح وغضب رونالدو.. وريمونتادا لتشيلسي وانتفاضة ريال مدريد.. فيديو

في واحدة من أجمل جولات دوري أبطال أوروبا، شهد الأسبوع الرابع من مسابقة دوري أبطال أوروبا، العديد الأحداث المثيرة، أبرزها تألق محمد صلاح، وريمونتاد تشيلسي أمام أياكس، وغضب رونالدو، وفوز الريال بخماسية نظيفة:



ويستعرض " صدى البلد" أبرز أحداث الأسبوع الرابع، من مسابقة دوري أبطال أوروبا:



قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه جينك البلجيكي بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الانفيلد ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا .



الفوز رفع رصيد ليفربول الى النقطة 9 فى صدارة المجموعة الخامسة ، بينما تجمد رصيد جينك عند نقطة فى المركز الأخير من المجموعة.



وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها وصنع هدف فوز ليفربول والذي سجله أليكس أوكسلايد تشامبرلين.



وحسب شبكة "هوسكود"، حصل محمد صلاح على تقييم 7.6/ 10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.2 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %.



وفاز محمد صلاح في الصراعات الهوائية 3 مرات، وفي المراوغات مرة واحدة.



وتمكن محمد صلاح من التصدي للخصم 6 مرات، ولم يفقد الاستحواذ على كرته طوال المباراة.



وصوَّب محمد صلاح 6 تسديدات، منها واحدة تجاه المرمى، و2 خارجه، و3 تم التصدي لها من قِبل الخصم.



رونالدو يخرج غاضبا أمام لوكوموتيف



وقع خلاف بين الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس و مدربه ماوريسيو ساري خلال لقاء يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الذي أقيم أمس، الأربعاء وفاز فيه البيانكونيري بهدفين لهدف فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وفي الدقيقة 81 أجرى ساري تبديله الثالث بخروج رونالدو ومشاركة باولو ديبالا بينما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله ، وأشار رونالدو برقم اثنين لساري ولم يتناقش معه كثيرا.



تشيلسي ضد أياكس.. ريمونتاد جديدة في دروي الأبطال



حقق فريق تشيلسي تعادلا مثيرا أمام نيظيره أياكس الهولندي بأربعة أهداف لكل فريق، يف المباراة التي جمعتهما، أول أمس، الثلاثاء.



وحول فريق تشيلسي أمام أياكس تأخره بنتيجة 4 - 1، إلى تعادل 4-4، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع أياكس أمستردام فى المركز الثاني بالمجموعة الثامنة.



برشلونة يسقط في فخ التعادل:



في واحدة من أسوء مباريات البلوجرانا على ملعب كامب نو هذا الموسم، سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام سلافيا براج بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما، أول أمس، الثلاثاء.



وارتفع رصيد برشلونة إلى ثماني نقاط محتلًا بهم المركز الأول فى المجموعة الخامسة بينما تذيل سلافيا براج المجموعة بنقطتين.



الريال ينتفض أمام جالطة سراي:



سحق فريق ريال مدريد، منافسه جالطة سراي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ 7 فى المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد جالطة سراي فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.



دورتموند يهزم إنتر في مباراة مثيرة:



في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا حول بروسيا دورتوند تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.



بهذا الفوز رفع بروسيا دوتموند رصيده إلى النقطة الثامنة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة، خلف برشلون متصدر الترتيب بـ 8 نقاط، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان، عند النقطة الرابعة.