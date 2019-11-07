بعد ترافيس سكووت.. من هو حبيب كايلي جينر الجديد

قالت مجلة بيبول الأمريكية إن نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر تواعد خلال هذه الفترة المغني الشهير دريك منذ حضور حفل عيد ميلاده قبل أسبوعين.





وأضافت المجلة الأمريكية أن كايلي جينر تلتقي بـ دريك منذ انفصالها عن حبيبها مغني الراب الشهير ترافيس سكووت والد طفلتها ستورمي.





من جانبه نفى مصدر مقرب من النجمة الأمريكية ما تردد من شائعات إلا أن النظرات التي لاحظها الحاضرون خلال عيد ميلاد دريك بينه وبين كايلي جينر أكدت على وجود بوادر لعلاقة عاطفية.



