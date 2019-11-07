طلقني زوجي ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على ورق حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى؟

طلقني زوجي رسميًا ثلاث طلقات فهل يجوز أن أتزوج على الورق فقط حتى يتسنى لي العودة لزوجي مرة أخرى ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه فتوى مسجله عبر موقع دار الإفتاء المصرية.



وأجاب قائلًا: أنه لا يصح ذلك، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ . فَقَالَ : ( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)، فلأبد أن يتم زواجه مستوفى الأركان غير مشروط فيه المدة ويتم الدخول الحقيقي ثم يحصل الطلاق بعد ذلك، إذا حصل فإذا حصل الطلاق بعد زواج صحيح غير مؤقت وحصل فيه الدخول الحقيقي فبعد هذا الطلاق وإستيفاء العدة منه فيجوز الرجوع للزوج الأول والا فلا.



أمين الفتوى: يجوز إسقاط الطلقة الثالثة وإعادة الزوجة في هذه الحالة.



قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تُسقط الطلقة الثالثة في حالة واحدة.



وأوضح « فخر» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أذا طلقت ثلاث مرات ، هل يجوز رفع دعوى بالمحكمة لإسقاط الطلقة الثالثة ، وإرجاع الحياة الزوجية مرة أخرى علمًا بأن الطلاق كان لظروف عند بين الزوجين، والثلاث طلقات كانت خلال 3 شهور؟»، والطلاق حدث بصورة رسمية .



وأضاف أنه إذا تم الطلاق بصورة رسمية في المرة الأولى والثانية والثالثة، فيكون للمحكمة أن تُسقط الطلقة الثالثة، ولا مانع أن تُسقط المحكمة الطلقة الثالثة إذا كان له مسوغ شرعي، فإذا كانت الطلقة الثالثة لا تثبت من الناحية الشرعية وثبت هذا لدى القاضي في المحكمة، فأسقط الطلقة الثالثة باعتبارها غير واقعة وأمر بأن يُعدل وصف الطلاق، ففي هذه الحالة لا مانع.



وتابع: ولكن على الزوجين أن يتحرى الصدق في عرض المسألة على القاضي، لأن القاضي يحكم بما يراه من أوراق وبما يسمع من أقوال الشهود وما إلى ذلك ، حتى لا يقعوا في خطأ جديد عندما يعرضون المسألة على القاضي في المحكمة.