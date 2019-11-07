سوف يرتاح من الشقاء .. مدحت العدل ينعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

نعي السيناريست مدحت العدل، الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٣٥ عامًا.





وكتب مدحت العدل عبر حسابه بموقع التدوين "تويتر" : ‏"أول مرة الحزن يسيبه .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..البقاء لله وحده ..أخيرًا سوف يرتاح من الشقاء .. الراحل العزيز هيثم أحمد ذكي"



كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.



وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.