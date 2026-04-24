بعد 40 يوما .. فريق طبي ينجح في استخراج إبرة خياطة من بطن فتاة بأسيوط .. صور

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بالمستشفى الرئيسي في جامعة أسيوط في استخراج إبرة خياطة استقرت بجوار الشريان الكبدي والوريد البابي الكبدي داخل بطن فتاة، باستخدام المنظار الجراحي، دون حدوث أي مضاعفات.



واستقبل المستشفى فتاة (30 عامًا) تعاني من آلام حادة بالبطن، وبالفحوصات والأشعة المقطعية تبين أنها ابتلعت إبرة خياطة منذ 40 يومًا، اخترقت جدار المعدة واستقرت في موقع شديد الخطورة بين أوعية دموية حيوية.



وأجرى الفريق الطبي العملية باستخدام المنظار عبر 3 فتحات صغيرة، مع الاستعانة بجهاز الأشعة (C-Arm) لتحديد موقع الإبرة بدقة، بدلاً من الجراحة التقليدية (فتح البطن)، ما ساهم في تقليل التدخل الجراحي وتسريع التعافي.



وتمكن الفريق من استخراج الإبرة بالكامل دون التأثير على الأوعية الدموية المحيطة، وغادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي بعد تماثلها للشفاء.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الرئيسي، وبمشاركة فريق من أقسام الجراحة، والأشعة، والتخدير.