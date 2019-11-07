تحليل| الذهب ينخفض محليا وعالميا بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين

سجلت أسعار الذهب تباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين انخفاض وارتفاع ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 20 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس مسجلا مستوى 669 جنيها.



بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأحد أول تعاملات الأسبوع المنقضي سعر 689 جنيها ثم تراجع 5 جنيهات مسجلا 684 جنيها يوم الأثنين.



وواصل الذهب انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 673 جنيها يوم الثلاثاء الماضي و677 جنيها أمس الأربعاء و669 جنيها اليوم الخميس.



انخفض الذهب اليوم الخميس، وخسر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن بعدما قالت الصين إنها اتفقت مع الولايات المتحدة فى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء مرحلى لرسوم جمركية إضافية تبادل البلدان فرضها خلال حربهما التجارية المستمرة منذ شهور.



وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1487.27 دولار للأوقية (الأونصة) ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1488.3 دولار للأوقية.



كان مسئول كبير في الإدارة الأمريكية أخبر رويترز أمس الأربعاء، أن من الممكن إرجاء اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي حتى ديسمبر حيث مازالت المناقشات مستمرة بشأن الشروط ومكان الاجتماع.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 931.51 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1800.87 دولار للأوقية.