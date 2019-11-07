موقف جامعة الأزهر من انتخابات الاتحادات الطلابية



مسابقات الازهر 2019



أطلقت جامعة الأزهر مسابقات الازهر 2019 ، التي تضمنت عدة أنواع من المسابقات في مجالات مختلفة نرصدها في التقرير التالي..



وجاءت أول مسابقة من مسابقات الازهر 2019 ، مسابقة التصوير الضوئي للطلبة والطالبات المتخصصين من كلية التربية قسم التربية الفنية ومن الكليات المختلفة، علما بأن الجائزة الأولي ٣٠٠ جنيه والجائزة الثانية ٢٠٠ جنيه والجائزة الثالثة ١٠٠جنيه وآخر موعد لتسليم الأعمال ٣٠ نوفمبر.



ويشترط على المتسابق تقديم أصل الصورة مطبوعا بمقاس لا يزيد على 100X100 سم، وبالإخراج المناسب بالإضافة إلى الإطار، وأن تكون الصورة المقدمة من عمل المتسابق ويجب تقديم اسطوانة عليها أصل الصورة بجودة عالية "jpg" لغير المتخصصين، وأصل الصورة raw للمتخصصين.



كما يسمح باستخدام برنامج معالجة الصورة لتحسين قيمة الألوان دون التغيير في أصل تكوين الصورة من ذكر اسم البرنامج ، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير منقول أو مقتبس من عمل آخر ولم يسبق له الاشتراك بها في أى مسابقات أخرى.



ويشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط، مع مراعاة كتابة البيانات على كل عمل "الاسم، الجامعة، الكلية، رقم المحول" خلف كل لوحة، ويمنع منعا باتا التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا.



أما ثاني مسابقات الازهر 2019 ، فهي مسابقة النحت للطلبة والطالبات للمتخصصين من كلية التربية قسم التربية الفنية ومن الكليات المختلفة، علما بأن الجائزه الأولي ٣٠٠ جنيه والجائزه الثانية ٢٠٠جنيه والجائزه الثالثه ١٠٠جنيه واخر موعد لتسليم الأعمال ٣٠ نوفمبر وتمنح الجوائز نقدية للفائزين للثلاثة مراكز الأولى من الطلاب المتخصصين والثلاثة مراكز من الطلاب الغير المتخصصين.



وينبغي في المتسابق أن يقدم العمل الفني نحت بارز أو كامل التجسيم، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير منقول أو مقتبسا من عمل أخر ولم يسبق له الاشتراك بها في أى مسابقات أخرى، ويشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط لا يقل أبعاده عن 50 سم ولا يزيد عن 150 سم، كما يمكن تنفيذ أعمال النحت بأى خامات لها صفة الإستدامة مثل المعادن والأخشاب والأحجار والجبس والطين المحروق والبوليستر والفوم" مع مراعاة كتابة البيانات على كل عمل "الاسم، الجامعة، الكلية، رقم المحمول" خلف كل لوحة.



وجاءت المسابقة الثالثة من مسابقات الازهر 2019 في التصوير الزيتي، وذلك للطلبة والطالبات للمتخصصين من كلية التربية قسم التربية الفنية ومن الكليات المختلفة، علما بأن الجائزه الأولي ٣٠٠ جنيه والجائزه الثانيه ٢٠٠جنيه والجائزة الثالثه ١٠٠جنيه وآخر موعد لتسليم الأعمال ٣٠ نوفمبر.



وينبغي في المتقدم أن يكون العمل الفني له من ألوان زيتية، أكريلك، مائية، باستيل، فسيفساء، تمبرا، أو أى مادة ملونة أخرى غير قابلة للتلف، ويقوم كل متسابق بتقديم لوحة واحدة لا تقل أحد أبعادها عن 50 سمX70 سم ولا يزيد عن 100 سمx 120 سم بالبرواز في إطار جيد للعرض، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير منقول أو مقتبسا من عمل آخر ولم يسبق له الإشتراك به في أى مسابقات أخرى، وللمتسابق في مجال الفنون التشكيلية الاشتراك في مجال واحد فقط، مع مراعاة كتابة بيانات المتسابق على كل عمل "الاسم، الجامعة، الكلية، رقم المحمول".



أما المسابقة الرابعة من مسابقات الازهر 2019 ، فتشمل الأفلام القصيرة "التسجيلية، الروائية، التحريك" وتقدم الأفلام لدى إدارة الناشط الفني علما بأن آخر موعد لتقديم الأفلام 15 نوفمبر، والمسابقة للطلاب والطالبات من كلية الإعلام وكلية التربية وقسم التربية الفنية وغير المتخصصين من طلاب وطالبات الكليات المختلفة.



ويشترط في الفيلم ألا تزيد على عشر دقائق، ويمكن تصوير الفيلم بأي كاميرا متاحة على أن يراعى جودة الصوت والصورة، وتسليم الأعمال على فلاش ميموري واستمارة بيان الفيلم، ويراعي كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام، وتستبعد الأفلام التي يستعان فيها بمحترفين وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبس.



أما المسابقة الخامسة من مسابقات الازهر 2019 ، فأعلنت عنها كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة عن إقامة مسابقة لخدمة البيئة بعنوان "الأرض بيتنا" في الموضوعات الآتية: علاقة الإنسان بالبيئة "الحفاظ على الموارد - حماية البيئة"، والطاقة الخضراء، والمخاطر الصحية للتغيرات المناخية، ودور الفرد في حماية البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والحد من أخطار استخدام البلاستيك، والأضرار البيئية للإسراف في استهلاك المضادات الحيوية.



وأوضحت الكلية، أن المشاركة بالمسابقة تكون من خلال إعداد فيديو للتوعية من تصميم وإعداد الطالبة في مدة تستغرق دقيقتين ونصف باللغة العربية ويسلم على سي دي، أو إعداد مطويات للتوعية من تصميم وإعداد الطالبة، أو إعداد بوسترات وملصقات وتسلم مطبوعة على ورقة a4.



ويشترط في المسابقة مراعاة تبني استراتيجيات تبسيط العلوم والتعلم باللعب في الأعمال المقدمة وتسلم الأعمال المشاركة بها لوجو الكلية واسم الطالبة في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري وستقوم الكلية بإقامة حفل لتوزيع جوائز على الفائزين.

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن موقف جامعة الأزهر من انتخابات الاتحادات الطلابية في الوقت الذي تعقد فيه هذه الانتخابات في باقي الجامعات المصرية.وقال يوسف عامر، لـ"صدى البلد"، إن الجامعة تركز حاليا على عمل عدد كبير من الأنشطة الطلابية المختلفة واللقاءات مع الطلاب وهذا ما يحدث حاليا من إدارة الجامعة والكليات.وأكد أن جامعة الأزهر تعتبر أكبر جامعة تنفذ أنشطة طلابية للطلاب والطالبات نظرا لكبر حجمها وانتشارها في القاهرة والأقاليم، علاوة على أن جامعة الأزهر تشارك كل جامعات مصر في الأنشطة التي تنظمها.وأوضح، أن الجامعة بمختلف كلياتها تنظم الدورات بمختلف انواعها للطلاب والطالبات في التنمية البشرية والتكنولوجية وهناك مسابقة التميز الدراسي على مستوى الجامعة وهناك مسابقات فنية ورياضية.وأشار إلى أن الجامعة تنظم ماراثون لشباب الجامعات الإفريقية قريبا، وسيتم الإعلان قريبا عن مكان الماراثون ويشارك فيه الطلاب الأفارقة والمصريين كنوع من الاعتزاز بأفريقيا.وذكر أن الهدف من الاتحادات الطلابية هو تفعيل الأنشطة الطلابية والتواصل مع الطلاب وهو الذي تفعله جامعة الأزهر مع طلابها على أرض الواقع.