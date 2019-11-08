إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية في جميع فرق كلية البنات بجامعة عين شمس

أسفرت الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٠: ٢٠١٩ التي أجريت أمس عن الإعادة فى جميع فرق كلية البنات.



كما أسفرت عن إعلان أعضاء مجالس الاتحاد بجميع فرق كلية التربية وجميع فرق كلية الألسن وكلية الآداب والتربية النوعية والزراعة والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والتمريض وطب الأسنان والعلوم والصيدلة والهندسة.



أما عن أعضاء لجان مجلس اتحاد كلية الطب إنه سيتم التعيين ببعض اللجان التي لم يتقدم أحد للترشح بها.



وأعلنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.