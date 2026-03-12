مسلسل «فن الحرب» الحلقة 23.. يوسف الشريف يخطف شقيق ريم مصطفى

شهدت مسلسل «فن الحرب» الحلقة 23 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث وقع صراع شرس بين زياد “يوسف الشريف” وياسمين “ريم مصطفى” إلى مستوى غير مسبوق.

بينما نجح زياد فى التسلل إلى عالم النشار بخطة محكمة، مكنته من كسب ثقته والدخول شريكًا فى مشروع "جاسمين بيه"، الحلم الأكبر لياسمين.

واستغل زياد نقطة ضعف سليمان، والمتمثلة فى ولعه بلعب القمار، ليوقعه فى فخه بعدما تغلب عليه، ويفرض شروطه الخاصة التى تضمن له نسبة مؤثرة داخل المشروع.

وأربك ذلك ياسمين، ودفعها لمحاولة الضغط على زياد من خلال التهديد بوالدته وأشقائه، إلا أن الأخير لم يقف مكتوف الأيدى، بل صعد المواجهة بخطوة جريئة تمثلت فى خطف حسن، شقيقها، واستخدامه كورقة ضغط مضادة.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها: “رقم مجهول، والصياد، ولعبة إبليس، وكفر دلهاب، والنهاية".