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أخبار البلد

تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:42 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأعمال تتضمن كوبري الميرغني وميدان السبع عمارات والتطوير المتكامل لميدان روكسي وميادين كل من أحياء سفير وهارون والتجنيد، وكذلك المحاور الجديدة بكل من شوارع النزهة وأبو بكر والخليفة المأمون، تلك المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور داخل حي مصر الجديدة وربطها بالمحاور الرئيسيّة الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة وكذلك لداخل العاصمة القاهرة.

وأضاف راضي أن الرئيس وجه بإنجاز تلك المشروعات وفق جدول زمني سريع كما هو مخطط لرفع المعاناة عن المواطنين وقاطني حي مصر الجديدة وفق أعلى معايير الجودة وكذا مراعاة مواكبة التصميمات الهندسية للمشروعات للطابع المعماري للحي.

كما حرص الرئيس على الالتقاء مع عدد من العاملين بتلك المشروعات.
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
تستهدف تسهيل حركة المرور.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير مصر الجديدة
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