توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمؤازرة المنتخب الأولمبي .. صور

توافدت الجماهير بكثافة على ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة المنتخب الأولمبي أمام نظيره المالي.



ويلتقى الفراعنة الصغار مع مالي في السابعة مساء اليوم في افتتاحية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة من الساعة الثانية ظهرا حتي الآن لمؤازرة الفراعنة في مشوارهم نحو أولمبياد طوكيو 2020.



ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.