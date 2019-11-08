شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو

بدأ منذ قليل عزاء مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وتتلقى العزاء ابنة الراحل لوبا محمد الحلو بجانب عدد من أفراد الأسرة.



وكان في مقدمة الحضور المخرج خالد جلال فيما يتوافد العديد من مشاهير الفن والإعلام.



كان مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.



ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.

