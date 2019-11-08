AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:35 م
عزاء محمد الحلو مدرب
عزاء محمد الحلو مدرب الاسود
Advertisements
محمد بدران - عمرو سيد
بدأ منذ قليل عزاء مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتتلقى العزاء ابنة الراحل لوبا محمد الحلو بجانب عدد من أفراد الأسرة.

وكان في مقدمة الحضور المخرج خالد جلال فيما يتوافد العديد من مشاهير الفن والإعلام.

كان مدرب الاسود الشهير الكابتن محمد الحلو رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي.
شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو
شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو
شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو
شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو
شاهد| خالد جلال أول حضور عزاء مدرب الاسود محمد الحلو
AdvertisementS

ترشيحاتنا

منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية

في ظل تراجع المبيعات.. 30 سيارة زيرو 2019 و 2020 في الفئة السعرية 200 ألف جنيه

مابتتقلبش.. مقطع فيديو يظهر قوة سيارة تسلا في التصدي للحوادث الخطيرة

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

بعد أزمة المطار.. لاعب النصر السعودي على أبواب النيابة العامة

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أطعمة ضارة بالكلى

آخر موضة.. 15 فكرة لتنسيق منزلك مع لون الجدران الرمادي

بعد 23 عامًا على الجريمة.. القبض على سيدة قتلت طفلة حديثة الولادة.. شاهد