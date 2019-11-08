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رياضة

بعد الفوز على مالي| نصيحة من نبيل الحلفاوي لـ نجم منتخب مصر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:23 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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إسماعيل محمود
علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي على فوز منتخب مصر على نظيره منتخب مالي، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بهدف دون رد.

ونشر الحلفاوي تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "مبروك لـ منتخب مصر تحت 23 الفوز فى ضربة البداية والثلاث نقاط، لم يقصروا في بذل المجهود برجولة رغم فرق القوة الملحوظ (باستثناء رمضان وأكرم)".

ونصح الحلفاوي لاعبي منتخب مصر قائلًا: "المطلوب مزيد من التركيز، كنا نفقد الكرة بسهولة ونفرط في الكرة الثانية والمشتركة، عمار لاعب موهوب لكن بحاجة إلى ضبط مماثل لما تم مع رمضان صبحي".

يذكر أن المنتخب المصري الأوليمبي قد استهل مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بفوز صعب على حساب مالي بهدف نظيف ، سجله مصطفى محمد ، في افتتاح منافسات البطولة.
بعد الفوز على مالي| نصيحة من نبيل الحلفاوي لـ نجم منتخب مصر
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