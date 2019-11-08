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محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:00 م
محمود البزاوي والطالبة
محمود البزاوي والطالبة شهد
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عمرو ممدوح
قال علاء البيك جار الطالبة المتوفية شهد، إنها كانت طالبة متفوقة وعلى خلق وأدب ودين، ويشهد لها جميع زملائها، مشيرا إلى أنه لا يعلم أحد ما حدث لها، وكيف قتلت.

وأضاف جار الطالبة شهد، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد بيت في العريش إلا ويبكي بسبب موت شهد.

من جانبه قال الفنان محمود البزاوي، إنه يعتذر للشعب المصري بالكامل لأنه تسرع في إصدار القرار، واتبع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أسباب وفاة شهد.

وأوضح الفنان محمود البزاوي، أنه حذف ما كتبه على موقع التواصل "تويتر"، مؤكدا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات.
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