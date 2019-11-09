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رياضة

تعرف على حجم إصابة صلاح محسن وموقفه من مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
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أحمد هاني
كشف مسئولو المنتخب الأوليمبي موقف صلاح محسن مهاجم الفريق من مواجهة غانا القادمة، بعد خروجه من مواجهة مالي بداعي الإصابة.

ونجح المنتخب الأوليمبي في تحقيق الفوز على منتخب مالي، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب ان صلاح محسن تعرض لإجهاد على مستوى عضلة السمانة، إلا أن الإصابة لن تعيقه عن اللحاق بمواجهة غانا.

قال محسن في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إن اللاعبين كانوا رجالا طوال المباراة، مشددا على أن الجميع يلعب لمصلحة الفريق وليس لمصلحة نفسه، وكلنا يد واحدة من أجل تحقيق لقب البطولة.

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