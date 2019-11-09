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مرأة

مش للصيف بس.. الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:57 م
الفساتين الملونة
الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور
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حياة عبد العزيز
نشرت علا عبد الحميد "فاشون بلوجر" مجموعة صور عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، لمساعدة الفتيات على اقتناء الملابس الشتوية.

وكشفت علا عبد الحميد عن موضة شتاء 2019، فالفساتين الملونة تعطي مظهرًا انيقًا للإطلالة الشتوية.

وعرضت مجموعة من الفساتين ذات الألوان الترابية والرمادية، كما ارتدت الاحزمة المختلفة على منطقة البطن.

وعلقت على الصور "الفساتين مش للصيف بس".
مش للصيف بس.. الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور
مش للصيف بس.. الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور
مش للصيف بس.. الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور
مش للصيف بس.. الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور
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