مش للصيف بس.. الفساتين الملونة موضة شتاء 2019.. صور

نشرت علا عبد الحميد "فاشون بلوجر" مجموعة صور عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، لمساعدة الفتيات على اقتناء الملابس الشتوية.



وكشفت علا عبد الحميد عن موضة شتاء 2019، فالفساتين الملونة تعطي مظهرًا انيقًا للإطلالة الشتوية.



وعرضت مجموعة من الفساتين ذات الألوان الترابية والرمادية، كما ارتدت الاحزمة المختلفة على منطقة البطن.



وعلقت على الصور "الفساتين مش للصيف بس".

