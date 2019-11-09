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محافظات

البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:55 م
مكافحة الباعوض بالإسكندرية
مكافحة الباعوض بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
هاجمت أسراب من البعوض والحشرات مناطق متفرقة من الإسكندرية، على مدار الأيام الماضية مما تسبب في حساسية وحكة مستمرة لكثيرين نتيجة لدغاتها، فيما أعلنت المحافظة بدء حملات رش المبيدات الحشرية لمواجهتها.

واستقبلت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عددا كبيرا من الشكاوى من مواطنين بشأن انتشار البعوض خاصة في مناطق شرقي المدينة وأبيس ولوران والعصافرة وسيدي بشر والعوايد وغيرها.

وقال محمد سليمان، أحد قاطني منطقة سيدي جابر، إنه فوجئ بكميات كبيرة من الناموس منتشرة بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن لدغتها تسبب حكة والتهابات تستمر أيامًا.

وقالت منى محمود، ربة منزل مقيمة بمنطقة فيكتوريا، إنها تعرضت للدغ وعند ذهابها للطبيب وصف لها دواء معين، علاوة على مضاد حيوي.

وردًا على شكاوى المواطنين، شنت أحياء العامرية أول وثانٍ والجمرك والعجمي ووسط الإسكندرية، حملات مكبرة للتطهير ومكافحة البعوض، حفاظًا على صحة المواطنين.

ودفعت الأحياء بسيارات الرش بماكينة "الضباب" بشكل يومي على مدار الأيام الماضية مع آخر ضوء للشمس، للقضاء على البعوض خوفا من نقله الأمراض.

واستهدفت الحملات مناطق عديدة منها "محرم بك، ومنشا، والرصافة، ونادي الصيد" بحي وسط، و"مساكن باتا والبوسطة وقرية الأطفال" بحي العامرية أول، و"بيانكي وأبو تلات" بحي العجمي، وقرى بنجر السكر بحي العامرية ثان.

من جانبه، قال الدكتور مصطفي سليمان، أستاذ الحشرات الطبية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن السبب الرئيسي وراء انتشار البعوض هو العاصفة المطيرة الأخيرة التي ضربت المدينة.

وأوضح أنه بسبب غزارة الأمطار فقد نتج عنها برك ومستنقعات من المياه وهي بيئة مناسبة جدا لنمو الحشرات والبعوض.

البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور
البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور
البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور
البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور
البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور
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