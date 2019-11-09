مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم Green Zone بعد غد

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الأمريكى (Green Zone) فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٣ نوڤمبر الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.



جاء ذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.



الفيلم من بطولة " مات ديمون - تومى كامبيل- چايسون أسحاق - ايمى ريان - انتونى كورون" من إخراج بول غرينغراس، والفيلم من انتاج عام ٢٠١٠ وحصل على جائزة نقابة ممثلى الشاشة لأفضل مجموعة ممثلى أدوار المجازفة .



ويوجه الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، دعوة عامة لكل رواد المركز لمشاهدة الفيلم، وذلك بمقره فى ( ٣٦ شارع شريف بالقاهرة) .