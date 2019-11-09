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رياضة

روهر منتخب نيجيريا الأوليمبي يتابع مباراته أمام كوت ديفوار من المدرجات

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حرص الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول، على حضور مباراة النسور الخضر الأوليمبي أمام كوت ديفوار، المقامة حاليًا في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بإستاد السلام.

ويتواجد حاليًا روهو في مصر لدعم المنتخب الأولمبي، حيث تواجد بمعسكر الفريق في الإسماعيلية قبل بداية البطولة لدعم المدرب إماما واللاعبين.

ويستعد نيجيريا لمواجهة بنين الأربعاء المقبل، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما 2019، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020».
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