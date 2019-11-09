برشلونة ضد سيلتا .. الساحر ميسي يحفظ كبرياء برشلونة ويسجل الهدف الثانى فى الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة في الشوط الأول على نظيره سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإسباني.



جاء الهدف بعد 23 دقيقة من عمر المباراة عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الضيوف.



وجاء هدف التعادل فى الدقيقة 42 عبر لوكاس أولازا من خلال تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، ثم سجل ميسي الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 46 .



ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لاستعادة صدارة الدوري الإسباني، بينما يطمح سيلتا فيجو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، لتحسين وضعه في جدول الترتيب.



ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، خلف ريال سوسيداد متصدر الترتيب بـ 23 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 18 بـ 9 نقاط.



