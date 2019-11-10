شاهد.. مستقبل وطن ببني سويف يحتفل بالمولد النبوي الشريف

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية كبرى بمناسبة، ذكري المولد النبوي الشريف، وذلك بسرادق كبير، داخل ستاد بني سويف الرياضي ، بكورنيش النيل في مدينة بني سويف.



حضر الاحتفالية، السكرتير العام للمحافظة اللواء عصام العلقامي، بالإضافة لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء عابد، النائب "مجدي بيومي وأحمد مجدي عضوا الأمانة المركزية للحزب ، فضلا عن حضور، النواب أعضاء حزب مستقبل وطن ببني سويف: محمد كساب، جمال هندي، هشام مجدي، نهى الحميلي، ميرفت ميشيل والدكتور عبدالله علي مبروك" كما حضر النواب هشام سليم وعصام خلاف و محمود عزت أبو عزوز.





كما حضر الاحتفالية عدد من التنفذيين بمحافظة بني سويف، من روساء مدن ووكلاء وزرات، بالإضافة إلى آلاف المواطنين من محافظة بني سويف بمراكزها الإدارية السبع، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للنائب حسام العمدة أمين عام الحزب بالمحافظة، ثم كلمة للنائب علاء عابد، وجه الشكر من خلالها، لاعضاء الحزب بالمحافظة على هذه الاحتفالية بذكرى مولد خير الأنام الرسول صلى الله عليه وسلم.



بدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم للقارئ الشيخ طه النعماني بالإذاعة والتليفزيون وأحيا الحفل الكبير فرقة المرعشلي السورية للانشاد الديني، حيث قدمت عدد من الفقرات الموسيقية في مديح سيد الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم،وسط فرحة عارمة من أبناء المحافظة، في حضور ممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة ببني سويف.

